Krogh banket alle på Gålå etter blytunge år: – Han er definitivt tilbake!

Krogh har flere tunge år bak seg i langrennssporet. Nå synes han å være på vei tilbake til sitt tidligere toppnivå.

Tverrelvdalen-løperen har ikke gått verdenscup siden sprinten i Dresden rett før jul i 2021. Sist han gikk et verdenscuprenn i distanse var i 2020.

– Jeg klarer ikke huske sist han vant et norgescuprenn eller et internasjonalt renn. Men han er definitivt tilbake, sa tidligere landslagssjef Vidar Løfshus under VGs sending.

Der ble finnmarkingen hyllet for det sterke rennet.

Tett

Krogh tok seieren foran Henrik Dønnestad, som gikk et pangløp til seier i klassisk stil lørdag. 9,7 sekunder skilte dem søndag. Tredjeplassen gikk til drammenseren Martin Kirkeberg Mørk.

Seieren betyr at Krogh, som gikk Norge inn til seier på VM-stafetten i Lahti i 2017, er aktuell for å gå verdenscup under prøve-VM i Granåsen om to uker.

Dit skal definitivt telemarkingen Henrik Dønnestad. Han sikret seg plass på det norske laget til 10-kilometeren i Trondheim med seieren på tilsvarende distanse på Gålå lørdag. Annenplassen søndag gir han også, som leder av norgescupen i distanse, friplass på 20-kilometeren i neste års VM-løyper.

Dermed blir det opp til landslagsledelsen om Finn-Hågen Krogh slår følge med Dønnestad på turen til trønderhovedstaden.

Truet

Rennet på Gålå søndag var lenge truet av avlysning på grunn av sprengkulde.

I utgangspunktet sto 20 kilometer intervallstart i fri teknikk på programmet søndag. Allerede lørdag tok imidlertid arrangørene grep for å få gjennomført norgescuprennene. Da ble distansen kuttet til 10 kilometer.

Den beslutningen har sammenheng med kuldegrensene. For distanser opp til 15 kilometer kan det avvikles renn så lenge gradestokken viser under 18 minusgrader. Ved lengre distanser er grensen 15 minusgrader.

