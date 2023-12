Kristiansund klar for siste kvalifiseringsrunde til Eliteserien – slo Kongsvinger 4-2

Dermed blir det KBK som skal møte laget som ender på 14.-plass i Eliteserien til dobbeltkamp. Vinneren der spiller på toppnivået i norsk fotball neste år.

KBK fikk en god start på kampen da Oskar Sivertsen scoret på en overgang i det 7. spilleminuttet. Like før hadde vertenes Fredrik Holmé misbrukt en gigantsjanse.

Kampen bar preg av svært lav temperatur på Gjemselund, og det var langt mellom finspillet i første omgang. Flere av spillerne var ikledd både hansker, halsvarmer og lue.

KIL trengte scoring og gikk offensivt til verks etter pause. Det lyktes etter to minutter, da Martin Hellan møtte et innlegg fra venstre og satte ballen i mål på volley.

1-1 sto seg bare i seks minutter. Kongsvinger-forsvarer Victor Grodås bommet med et tilbakespill til keeper og traff i stedet foten til Lars Krogh Gerson, slik at ballen spratt til KBK-spiss Benjamin Stokke. Han fikk en enkel jobb med å sette inn 2-1 alene med August Strömberg.

En sløv Kongsvinger-klarering endte med 1-3 etter 71 minutter. Ballen gikk kjapt opp til Marius Broholm, som plasserte den ned i hjørnet fra distanse.

Noe senere punkterte samme mann kampen. KBK stormet to mot én mot KIL-målet, og Oskar Sivertsen sentret uselvisk til Rosenborg-innleide Broholm, som etter litt klabb og babb fikk ballen i mål.

Kongsvinger svarte med 2-4-scoringen på direkten. Martin Hoel Andersen stanget ballen i mål via hanskene Serigne Mbaye, men reduseringen kom for sent til å nekte Kristiansund seieren.

Dermed har gjestene fortsatt håp om å rykke opp igjen til Eliteserien på første forsøk.