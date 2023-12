Flere drømmemål da Liverpool snudde til seier – Trent Alexander-Arnold avgjorde mot Fulham

Liverpool går dermed forbi Manchester City og tar over 2.-plassen på tabellen, to poeng bak serieleder Arsenal.

Liverpool fikk en knallstart på kampen da Alexander-Arnold banket til på et frispark etter 20 minutter. Skuddet traff tverrliggeren og rikosjetterte ned i ryggen på Fulham-keeper Bernd Leno og inn i mål.

– Må vi tilbake til (David) Beckham for å finne en så god frisparkfot? spurte Jan Åge Fjørtoft i Viaplay-studio i pausen.

Dessverre for vertene fikk de bare holde på ledelse i fem minutter før Antonee Robinson snappet opp ballen dypt i banen, spilte vegg med et par lagkompiser, og han la inn til Harry Wilson, som prikket inn utligningen mot sine tidligere lagkompiser.

Alexis Mac Allister slo imidlertid knallhardt tilbake for Liverpool da han banket ballen rett i krysset fra om lag 25 meter, seks minutter før pause.

Men igjen holdt ikke ledelsen i mer enn noen få minutter. For seks minutter på overtid av første omgang utlignet Kenny Tete igjen da han forlenget et skudd fra João Palhinha. Scoringen ble først annullert for offside, men VAR brøt inn og godkjente målet.

Etter hvilen var Liverpool fra millimetere unna å ta ledelse da Darwin Núñez banket ballen i tverrliggeren, men i stedet kunne bortesupporterne slippe jubelen løs da Bobby De Cordova-Reid headet Fulham i ledelsen etter 80 minutter.

Tre minutter før full tid utlignet imidlertid Wataru Endo for vertene, før Alexander-Arnold sikret seieren ett minutt senere.





(©NTB)