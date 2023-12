Store snømasser fyller banen i Haugesund foran eliteseriedramaet

Det er ventet at værgudene kan bli en faktor når årets eliteserie i fotball skal avgjøres søndag.

Både Haugesund og Stabæk kan i teorien ende blant de tre siste i årets eliteserie foran deres innbyrdes møte i vest. Haugesund ligger best an med 30 poeng, mens Stabæk har ett poeng mindre.

Kvalikplasserte Sandefjord og Vålerenga på nedrykksplass følger bare ett poeng deretter.

Lørdag viser bilder fra stadion i Haugesund at det må gjøres en jobb for å kvitte seg med store snømengder før skjebnekampen. Snøen har lagt seg som et hvitt teppe over arenaen.

Kampen starter klokken 17 søndag.

Haugesund er et av lagene i Eliteserien som fortsatt har naturgress på sin arena.

[ Da Geir Bakke (og noen andre) reddet Vålerenga fra stupet ]