Skotske spillere kan sikre seg OL-plass med stortap for England i siste runde

Det er den kinkige situasjonen som har oppstått etter at England vendte 0-2 ved pause til 3-2-seier i skjebnekampen mot Nederland foran 71.632 tilskuere på Wembley.

Lineth Beerensteyn scoret to ganger for gjestene i første omgang, men mål av Georgia Stanway, Lauren Hemp og på overtid innbytter Ella Toone ga England og lagets nederlandske landslagssjef Sarina Wiegman seieren.

– Sarina sa at vi skulle gjøre en forskjell, presse, angripe og uttrykke oss. Det gjorde vi innbyttere, sa Toone til ITV etter å ha satt inn et innlegg fra Lauren James.

Et av baklengsmålene var en tabbe av England-keeper Mary Earps, men hun revansjerte seg med en kjemperedning på 2-2 rett før slutt.

Problematisk situasjon

England og Nederland er på tabelltopp med ni poeng hver, og de er likt i innbyrdes oppgjør. Om begge vinner i siste runde, avgjør total målforskjell. Der har England tre mål å ta igjen.

OL-vert Frankrike sikret fredag gruppeseieren i Norges gruppe med 3-0 over Østerrike. Det betyr at to av de tre andre gruppevinnerne får OL-billett gjennom sluttspillet i februar.

Ettersom det i OL er Storbritannia som gjelder, vil en eventuell engelsk OL-billett bety at også skotter kan delta på laget i Paris-lekene. Derfor er det problematisk at Skottland, som allerede er dømt til nedrykk og ikke har noe å spille for, er motstander i siste kamp.

Belgia er bare ett poeng bak tetduoen og kan teoretisk også ende på topp. Nederland har en vanskeligere oppgave enn England tirsdag.

Skandinavisk nedtur

Norge var allerede ute av OL-dansen, men både Sverige og Danmark fikk en nedtur fredag. Sverige har to OL-sølv på rad, men vinket farvel til Paris med 0-1-tap i Sveits i en kamp spilt under svært vanskelige forhold. Barcelona-spiller Ana-Maria Crnogorcevic ble matchvinner.

– Jeg er sykt jævla forbannet over at vi ikke vant denne kampen, sa Johanna Rytting Kaneryd til SVT.

Med Sveriges tap var Spania gruppevinner, og noen timer senere tapte de spanske verdensmestrene 2-3 hjemme for Italia, som dermed kan skyve svenskene ned til 3.-plass og nedrykkskvalifisering.

Sverige må ta like mange poeng borte mot Spania tirsdag som Italia tar hjemme mot Sveits for å holde italienerne bak seg.

Danmark har toppet sin gruppe siden 2-0-seieren over Tyskland i 1. runde, men fikk fredag sitt første poengtap i returkampen. Tyskland vant 3-0 i Rostock og er dermed foran på innbyrdes oppgjør. Med seier i Wales tirsdag er tyskerne gruppevinner.

