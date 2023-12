Hovland spilte med Tiger Woods – fortsatt langt bak på Bahamas

Hovlands 70-runde gjorde at han tok igjen Woods så de er på delt 16.-plass blant de 20 deltakerne før den avsluttende runden søndag. Begge er på par totalt.

Dermed er de 16 slag bak Scottie Scheffler, som har tre slags ledelse etter en 65-runde lørdag. Amerikaneren har serien 69-66-65. Matt Fitzpatrick er hans nærmeste konkurrent.

Hovland kom til Bahamas i håp om å ta sin tredje strake seier i Tiger Woods’ egen turnering, men sjansen var borte etter 73-runder både torsdag og fredag. Hovland var to slag over par og elleve bak lederduoen, men han fikk gå den tredje runden sammen med Woods.

Den amerikanske legenden startet med bogey på de to første hullene, mens Hovland noterte birdie på 3. og 5. hull og var to under par. Woods ville ikke la seg herje med, og innen halvspilt runde hadde han senket fire birdieputter slik at han selv var to under par.

Da Hovland måtte tåle bogey på 9. hull etter først å ha slått i vannet, var han plutselig bak Woods ikke bare i sammendraget, men også for dagen.

Woods fikk bogey på 11. hull, og de var likt igjen. Begge greide birdie på 14. hull, men Hovlands birdie på det neste hullet ble utslagsgivende for miniduellen på lørdagens runde. Begge misset parputter på 18. hull og måtte tåle bogey der. Hovland signerte for 70 slag, Woods 71.

– Det var ingen ideell start, men jeg fikk vendt det. Jeg føler at jeg kunne ha sett 60-tallet i dag. Spillet mitt er der fortsatt, det handler om hvor mye kroppen tåler, sa Woods i et intervju vist på Eurosport.

