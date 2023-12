Snøballkasting stoppet Europa-kamp

Episoden skjedd tidlig i andre omgang og førte til at oppgjøret i conferenceligaen ble stoppet i noen minutter torsdag.

– Jeg fikk en snøball i magen da jeg skulle hente vannflasken min. Brøytemaskiner hadde akkurat kjørt forbi tribunen, så de hadde en hel haug å ta fra, sa den finske målvakten Niki Mäenpää til Iltalehti etter kampslutt.

Uttalelsen er gjengitt av Aftonbladet.

Dommeren ble tvunget til å avbryte spillet, og et par Aberdeen-spillere gikk bort til tribunen for å be de tilreisende slutte å kaste. Det gikk også ut en beskjed over høyttaleranlegget på HJKs stadion i Helsingfors.

Mäenpää tok det hele med et smil.

– Skottene er veldig morsomme. Jeg ga dem tommel opp etter kampen, sa han.

HJK og Aberdeen var begge slått ut i puljespillet før torsdagens møte.