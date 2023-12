Rosenborg-spillerne tar frivillig lønnskutt

Det bekrefter Markus Henriksen overfor Adresseavisen.

Han forteller til lokalavisen at den totale lønnsreduksjonen spillergruppa har sagt ja til beløper seg til i overkant av en million kroner.

På et allmøte tidligere denne uken ble det opplyst at Rosenborgs økonomi er så ille at klubben må kutte personalkostnader og si opp ansatte.

Trønderklubben må fjerne opp mot ti stillinger. I tillegg må alle i administrasjonen med inntekt på over 6G (6 x grunnbeløpet i folketrygden) gå ned 10 prosent i lønn. En slik inntekt tilsvarer i år beløp som er over 711.720 kroner.

– Dette er veldig alvorlig, og noe vi har jobbet veldig hardt for å unngå. Men vi ser dessverre at det ikke er noen vei utenom, sa Rosenborgs daglig leder Tore Børseth Berdal til Adressa.

Rosenborg lider økonomisk av at klubben ikke har spilt gruppespill i Europa siden høsten 2019. Den har heller ikke vunnet verken Eliteserien eller cupen de siste fem sesongene.

Fra før er det kjent at RBK går inn i det kommende overgangsvinduet med en føring om at spillere må selges før nye kjøpes inn. Klubben har tidligere uttalt at likviditeten er utfordrende.