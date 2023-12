Everton anker poengstraffen

Det kunngjorde den tradisjonsrike fotballklubben på sitt nettsted fredag.

– Everton Football Club har i dag levert sin anke til ledelsen i Premier Leagues juridiske panel mot avgjørelsen om et trekk på ti poeng mot klubben. Et ankeutvalg vil nå bli nedsatt for å behandle saken, skriver Everton.

Mange har reagert på straffen mot Everton og ment at den er uforholdsmessig hard. Klubben selv uttalte at den var «sjokkert og skuffet».

Tipoengstrekket har medført at Everton i skrivende stund ligger nest sist i Premier League med fire poeng.

Bakgrunnen for straffen er klubbens økonomiske situasjon. De siste fem årene har alle endt med underskudd for Everton, og det samlede tapet i perioden har vært på over 430 millioner pund.

PLs økonomiregler sier at en klubb ikke kan ha et underskudd på mer enn 105 millioner pund over tre år.