London-klubbene i Premier League tar grep for å gjøre det tryggere for kvinner

Alle de sju lagene har sluttet seg til mer enn 2000 organisasjoner og arenaer over hele hovedstaden som er undertegnet borgermester Sadiq Khans «Women’s Night Safety Charter».

– Jeg er henrykt over at alle Londons Premier League-klubber har meldt seg på charteret. Det er en viktig milepæl for kampanjen, sa Khan.

Arsenal, Brentford, Crystal Palace, Fulham, Chelsea, West Ham United og Tottenham er nå alle forpliktet til å gjøre sine stadioner «tryggere» og «mer innbydende», samt hjelpe til med å håndtere vold mot kvinner og jenter.

– De setter et strålende eksempel for sine fans og ansatte om at kvinnehat og vold mot kvinner og jenter ikke vil bli tolerert, sier Khan.

Mesterskapsserieklubben Millwall har også skrevet under, og borgermesteren oppfordrer andre fotball-, rugby- og idrettsklubber til å følge etter Premier League-lagene.

Borgermesterkontoret har sagt at charteret er en del av Khans strategi for å få kvinner og jenter til å føle seg trygge, uansett hvor de er i hovedstaden.

Finansiering fra borgermesteren gir støtte, opplæring og ressurser til underskrivere for å hjelpe dem med å oppfylle de sju løftene i charteret.