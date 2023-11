Real Madrid vant gruppe C – spenningen lever for Napoli

Real var klar for sluttspillet før onsdagen, men Napoli trengte poeng for å bli med på ferden videre. Seieren sikrer spanjolene gruppeseieren, mens spenningen lever hele veien inn for Napoli.

I det tiende minutt dyttet Diego Simeone inn 1-0-scoringen så vidt over streken, men Rodrygo svarte for hjemmelaget nærmest umiddelbart på en kjapp contring.

Ti minutter senere nikket stjerneskuddet Jude Bellingham dem også opp i ledelsen.

Real Madrid-spillerne forlenget åpenbart hvilen inn andreomgangen, for like etter sidebyttet utnyttet André-Franck Zambo Anguissa slapt forsvarsspill da han hamret inn 2-2.

Seks minutter før full tid klinket Nicolas Paz Martinez til på et langskudd og sikret seieren for «Los Blancos». Like før slutt la Joselu på til 4-2.

Napoli beholder andreplassen med tre poeng ned til Braga. De to møtes i siste runde til en avgjørende kamp om hvem som blir med Madrid videre.

Leo Østigård har spilt flere av mesterligakampene for Napoli denne sesongen. I motsatt oppgjør stanget han inn 1-0-målet, men nordmannen fikk ikke fornyet tillit fra start onsdag. Han ble heller ikke byttet inn.

Nordmannen har ikke startet for klubben i Walter Mazzaris to første kamper som hovedtrener etter at han vendte tilbake til klubben denne måneden.

