Kristiansund – Bryne blir ikke flyttet

Kanalen får det bekreftet av KBKs daglig leder Kjetil Thorsen.

Oppgjøret er en del av kvalifiseringen til Eliteserien. Bryne fikk i helgen walkover etter at kampen mot Start aldri ble spilt. Årsaken var at Start for å spare penger ikke hadde skrudd på undervarmen, og det gjorde banen i Kristiansand for hard å spille på.

KBK har slitt med å få undervarmen til å fungere under hele banen, men det fører ikke til flytting av onsdagens kamp. Underlaget ble godkjent av kampdommer Marius Lien kvelden før avspark.

– Dette var godt for oss. Da får vi hjemmepublikum i ryggen. Dette var det alle ønsket, og nå ser vi fram til å ha fokus kun på kampen, sier Kristiansund-trener Amund Skiri til TV 2.

Tidligere tirsdag skrev Tidens Krav at Kristiansund har jobbet på spreng for å få kunstgresset klart i tide.

Kulde har også gitt banetrøbbel i kvalifiseringen til 1. divisjon. Lyn har i det siste spilt hjemmekamper på Nadderud i Bærum, og Oslo-lagets returkamp borte mot Hødd lørdag er blitt flyttet fra Ulsteinvik til Ålesund.

