Fotballprofilen Rune Almenning Jarstein legger opp

Det opplyser han i et innlegg på Instagram tirsdag.

Veteranen har spilt for Odd, Rosenborg og Viking i norsk fotball. I perioden til 2014 til 2023 spilte han Hertha Berlin. Oppholdet i den tyske klubben endte imidlertid i en langvarig arbeidstvist.

«Dette var ikke en enkel beslutning å ta, og ikke det jeg egentlig ville. Men etter to vanskelige år, tror jeg at å legge opp er det rette å gjøre. Jeg elsker fotballen så mye», skriver Jarstein.

«Å ha privilegiet av å spille med og mot så mange fantastiske spillere i stadioner som i Eliteserien, Bundesliga og med landslaget, var utenfor mine villeste drømmer. Jeg har mange gode minner jeg aldri vil glemme», legger han til.

Jarstein har spilt 72 landskamper for Norge. I et intervju med Telemarksavisa ble han for en tid tilbake sitert på følgende om fotballframtiden:

– Det er for tidlig å si noe om det. Jeg holder meg i form og trener greit. Jeg trener både fysisk og litt keepertrening også, men ingen avgjørelse er tatt med tanke på framtiden.

Nå er det bekreftet at 39-åringen gir seg.

