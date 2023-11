Hauge mener VAR-bildene fra cupfinalen ikke var gode nok

Det var etter 76 minutter at Rosenborg fikk straffesparket som «alle» skulle snakke om etter kampen.

Cesilie Andreassen satte først ballen i stolpen, men Emilie Nautnes plukket opp returen og sendte den tilbake igjen til Andreassen, som satte ballen i mål på andre forsøk.

Reprisene kunne imidlertid antyde at Nautnes var inne i 16-meteren da Andreassens fot traff ballen. Det er ikke lov, og etter reglementet skal målet dermed annulleres.

Hauge bekrefter overfor VG at VAR-teamet så på situasjonen, men ikke klarte å fatte en konklusjon ut ifra bildene.

– Akkurat når straffen tas så kan det se ut som at Rosenborg-spilleren har venstrefoten inne i sirkelen, ja. Men VAR må ha bevis. Da leter man med andre kameraer, og i går så var det hovedkameraet som ga det beste bildet, sier Hauge.

Dessverre for Vålerenga kunne ikke VAR-teamet konkludere med at Nautnes var innenfor 16-meteren på «det beste bildet».

– På stillbilder – når ballen allerede er skutt – ser man at Rosenborgs nummer ni (Nautnes) allerede er inne i sirkelen utenfor 16-meteren, men vi har ikke bedre bevis enn at vi kan mene og tro at det ser sånn ut med de bildene som VAR sitter på, legger Hauge til.

