Starts klubbdirektør Terje Marcussen trekker seg etter baneskandalen

Det skriver VG.

Kristiansand-klubben skulle lørdag tatt imot Bryne i opprykkskvalifiseringen til Eliteserien. Kampen ble imidlertid ikke spilt da baneforholdene ikke var forsvarlige.

Start valgte å ikke skru på undervarmen i forkant av oppgjøret.

Mye tyder på at Bryne kan bli tilkjent seieren på walkover. Det er ventet at Norges Fotballforbund skal komme med en avgjørelse i løpet av dagen.

– Jeg lukter på tilbakemeldingen jeg har fått at Bryne vinner kampen. Det er forferdelig. Jeg er lei meg på spillernes vegne og alle som er glad i Start. Noen må ta ansvaret for det, og vi kommer ikke utenom at jeg har det øverste ansvaret, sier Marcussen til VG søndag formiddag.

Ifølge Marcussen sparte klubben rundt 150.000 kroner på å ikke skru på varmen under kunstgresset.

[ Kald bane stoppet kvalikkampen mellom Start og Bryne: – Flaut, pinlig og uvirkelig ]