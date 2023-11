Riises Avaldsnes berget plassen i Toppserien tross tap: – En dårlig kamp

Karmøy-klubben vant 3-2 sammenlagt etter at de vant den første kampen på bortebane 2-0.

– Jeg er stolt over jobben som er lagt ned av spillere og trenerteam. Det har vært en vanskelig sesong på og utenfor banen. Nå kan vi slappe av og feire litt, sier Avaldsnes-trener Riise til TV 2.

Avaldsnes fikk en tøff start på kampen da Sofie Tunes prikket inn et innlegg fra Ina Birkelund etter bare 18 minutter.

TIL fikk riktignok bare holde på ledelsen i to snau minutter da Ida Natvik banket ballen i krysset fra om lag 30 meter.

Gjestene fortsatte likevel å presse på, og fikk betaling sju minutter senere da Birkelund satte inn nordlendingenes andre for kampen.

Det holdt likevel ikke for Tromsø, som må gjøre et nytt forsøk på å ta seg til Toppserien i 2024.

– Kriget og sto imot

– Det var en dårlig kamp fra vår side. Vi var ikke med i det hele tatt, men vi kriget og sto imot – det skal jentene ha. Vi var bedre i første kamp. I dag var Tromsø veldig på og gjorde det vanskelig for oss. Det smaker ekstra godt da, sier Riise.

Avaldsnes måtte også ut i playoff forrige sesong. Da måtte de ut i ekstraomganger mot Øvrevoll Hosle etter at det sto 2-2 over to kamper. Til slutt satte Kaja Olsen inn vinnermålet etter 115 minutter.

Riises jenter hadde en tøff sesong i Toppserien og endte på 9.-plass med 21 poeng etter 27 serierunder. TIL endte på sin side på 2.-plass i 1.-divisjonssluttspillet.

Byttet bane

Avaldsnes spiller til vanlig hjemmekampene sine på Avaldsnes idrettssenter, men valgte å flytte søndagens playoffkamp én mil sørover til Kopervik.

Begge lag stilte med samme startellever i begge oppgjørene.

Fra før var det klart at Kolbotn rykket opp fra 1. divisjon, mens Arna-Bjørnar rykket ned fra Toppserien.

