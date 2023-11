Medaljejagende Tromsø slo Haugesund. I sølvkamp i Oslo i siste kamp

Med en runde igjen av årets sesong står TIL med 60 poeng og 3.-plass på tabellen. Brann ligger på plassen over med ett poeng mer, mens Viking er to poeng bak Tromsø.

–Jeg synes vi sliter til slutt. Det er forbanna irriterende at det blir som det blir, men det er deilig å vinne. Det viktigste var tre poeng, og det fikk vi, sa Tromsø-spiller Niklas Vesterlund til TV 2 etter kampen.

Haugesund ligger på trygg grunn før siste serierunde, men de er fortsatt med i nedrykksstriden når det skal avgjøres neste helg.

– Jeg er ikke fornøyd fordi vi trengte disse tre poengene. Det er ikke bra, sa Haugesund-spiller Sory Diarra etter kampen.

Ledelse

Laget fra Nord-Norge dominerte banespillet fra start, men slet med å komme til gode målsjanser. Ti minutter før pause ble Lasse Nordås spilt igjennom alene med keeper.

Egil Selvik fikk reddet avslutningen til 21-åringen før den gikk videre i tverrliggeren og over mål.

Det påfølgende hjørnesparket ble slått lavt foran i feltet fra Kent-Are Antonsen. Nordås flikket ballen videre mot bakerste, hvor Christophe Psyché prikket ballen i mål.

Sju minutter etter hvilen tredde Sakarias Opsahl en strålende pasning til vingbacken Niklas Vesterlund. Dansken doblet ledelsen.

Spennende serieavslutning

Magnus Christensen trodde han hadde redusert for Haugesund, men det ble annullert for offside. Sory Diarra greide likevel å få inn en redusering et kvarter før slutt.

Tromsø og Haugesund møter henholdsvis Vålerenga og Stabæk i siste serierunde. De to sistnevnte kjemper mot å unngå nedrykk.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det, men blir sikkert en tøff kamp. Vi skal gjøre det vi kan med egen prestasjon, så får vi nok det vi fortjener til slutt, sa Tromsø-trener Gaute Helstrup om VIF-møte









(©NTB)