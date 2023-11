Havertz sendte Arsenal til topps i Premier League: – Føles fantastisk

Avgjørelsen kom like før 90 minutter var spilt under flomlysene i London. Tyskeren fant plass etter et strålende innlegg fra Bukayo Saka og headet inn 1-0.

– Det føles fantastisk. Det var et flott mål, og det er noe vi trener på. Bukayo og Martin (Ødegaard) elsker å slå disse pasningene. Jeg er så takknemlig for fansen som støtter meg, sa Havertz til TNT Sports etter kampslutt.

Fjorårets Premier League-toer, som lørdag hadde kaptein Martin Ødegaard tilbake i elleveren etter en periode med skade- og hodetrøbbel, tar dermed over førsteplassen i Premier League foran Manchester City og Liverpool.

– Vi jobber hardt for disse øyeblikkene. Jeg er glad for å hjelpe laget, fortsatte Havertz.

Etter et snaut kvarter spilt i London holdt Arsenal-målvakt Aaron Ramsdale på å forære vertene en tidlig ledelse, men Declan Rice forsøket fra Bryan Mbeumo på streken.

Etter 38 minutter klønet Ramsdale det til på nytt, men sisteskansen slapp med skrekken. 25-åringen konkurrerer med David Raya om retten til å vokte Arsenal-buret, og Ramsdale fikk lørdag sin første Premier League-opptreden siden september.

Like før sidebyttet stanget belgiske Leandro Trossard ballen i mål etter en redning fra Mark Flekken, men etter en lang VAR-sjekk besluttet dommerteamet å annullere scoringen.

– Her er det tung trigonometri med streker og hele pakken. Foten til Trossard er så vidt innenfor, og Brentford slipper med skrekken, sa Viaplay-ekspert Lars Tjærnås etter den første omgangen.

