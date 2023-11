Kald bane stoppet kvalikkampen mellom Start og Bryne: – Flaut, pinlig og uvirkelig

Etter den overraskende avlysningen har Bryne bestemt seg for å vende hjemover til Jæren, bekrefter spiller Christian Landu Landu til Fædrelandsvennen.

Selv om han ikke vet så mye, tror Landu Landu det går mot at klubben får walkover i kvalifiseringen.

– Det har vært kaotisk, men man kjente med en gang man gikk ut på banen at det ikke var bra. Jeg vet ikke hva reglene eller prosessen er, men det går vel mot det, sa han til FVN.

– Det er synd for alle. Synd for supporterne, og synd for Start, fortsatte han.

Starts daglig leder Terje Marcussen sier til TV 2 at de ønsker å spille kampen i Skien søndag kveld.

– Vi kan spille der i morgen kveld hvis forbundet er med på det. Det henstiller jeg på det sterkeste. Det er virkelig fair play … Jeg blir forundret om det ikke skal avgjøres på banen i stedet for walkover. Da blir det en trist sorti for norsk fotball, sier Marcussen.

En beslutning i prosessen skal tas søndag ettermiddag, opplyser NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn.

Farlig for spillerne

Vinneren av oppgjøret skal etter planen fortsette opprykkskvalifiseringen mot Kristiansund førstkommende onsdag.

Like før kampstart i Kristiansand ble det besluttet at kampen ble avlyst. Banen var kald og for hard.

– Dommeren bestemte at banen var farlig for spillerne. Vi har folk som er ansvarlige for banen. Vi får bare legge oss flate. Det er klart det handler om økonomi. Det er noen titalls tusen det koster. Det er problematisk, sa Starts sportssjef Magni Fannberg Magnússon til FVN.

– Flaut, pinlig og uvirkelig

Hovedtrener Sindre Tjelmeland opplyste overfor lokalavisen at klubben er i dialog med Norges Fotballforbund.

– Det er kjedelig. Vi var inne hos dommeren, og det kom sterke anbefalinger fra medisinsk rundt spillerne. Det er vanskelig å argumentere imot, og vi må godta det, sa Tjelmeland.

– Jeg har ikke hørt så mye om alternativene, men jeg har hørt at det skal komme noe relativt raskt. Det er dialog med NFF, la han til.

Tidligere Start-spiller og nåværende TV 2-ekspert Jesper Mathisen er sjokkert over hva som skjer i Kristiansand.

«Når man ikke trodde det kunne bli verre og enda mer komisk så klarer man faktisk det. Flaut, pinlig og uvirkelig», skriver han på X/Twitter.

Kampen skulle hatt avspark klokken 19.00.