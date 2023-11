NFF bekymret for gummigranulat-forbudet: – Finnes ingen fullgode alternativer

– Det er et forbud som vi støtter, vi ønsker også å være med på en mer bærekraftig løsning fremover. Samtidig er vi bekymret, for det finnes ingen fullgode alternativer for topp og bredde, sommer og vinter, sa Løken på torsdagens pressekonferanse.

I løpet av 2031 setter EU strek for all bruk av gummigranulat på fotballbaner. Norges Fotballforbund (NFF) har anslått at omstillingen bort fra gummikulene vil koste 10 milliarder kroner.

– Dette handler om aktivitet for 400.000 aktive fotballspillere i Norge i dag. Det viser hvilken enorm betydning fotballen har med tanke på folkehelse, sa Løken og fortsatte:

– I og med at over 90 prosent av banene har gummigranulat, sier det veldig mye om hvilken formidabel omstilling vi står overfor.

Tirsdag vedtok Stortinget at regjeringen skal utarbeide en handlingsplan rundt utfasingen av gummigranulat i fotballbaner.

– NFF har i lang tid sagt at denne utfordringen krever en felles kampplan sammen med myndigheter, næringsliv og norsk fotball, sa generalsekretæren.

– Vi er definitivt klar for å ta lederskap i det arbeidet som kanskje er den viktigste saken vi har. Forhold må vi ha om vi skal drive aktivitet, så da er anleggsutvikling utrolig viktig, la han til.

Løken fortalte også at de forventer å motta 5,5 millioner kroner fra statsbudsjettet til nødvendig innsikt og kunnskap til kartlegging av alle anleggene i Norge.

