Godset stoppet Nypan – tok NM-tittelen for G19-lag

Samuel Silalahi ble matchvinner etter en strålende opprulling i det 107. minutt. Inne i boksen styrte han kontant inn en ball fra høyre.

Rosenborgs tomålsscorer Tobias Solheim Dahl tvang fram ekstraomganger (2 x 5 minutter), men det viste seg å bli til ingen nytte.

Det er første gang at Strømsgodset vinner NM-finalen for G19. Gullet kom i klubbens andre finaleforsøk og ble en slags revansj. I 2015 tapte drammenserne hele 0-6 for nettopp RBK.

Rosenborg jaktet på sin åttende tittel i turneringen. Nypan var med fra start, men en av Eliteseriens største talenter kunne ikke redde laget fra nederlag på Sarpsborg stadion.

16-årige Nypan har vært i seniorlagets startellever i alle de 14 siste ligakampene han har vært tilgjengelige i. Skjebnen vil ha det til at RBK og Godset møtes på Lerkendal i årets nest siste serierunde søndag.

Fredrik Ardraa ga Strømsgodset en tidlig ledelse i fredagens finale. Kort tid etter fikset Isak Holmen 1-1, mens Dahl sendte et hjørnespark rett i mål etter en halvtime.

Like før pause fikk Godset 2-2 ved Dilawar Ahmadzay. Kveldens kanskje vakreste scoring sto Marko Farji for etter en drøy time. Han dro seg innover i banen og fyrte av et skudd på kanten av 16-meteren. Ballen fikk en perfekt skru og havnet i lengste kryss.

Tidligere på dagen ble det LSK-jubel i kvinnenes NM-finale på samme arena. Romerikingene slo Molde 3-2 etter en snuoperasjon.

