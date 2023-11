Fifa etter Qatar-kritiske utspill fra Klaveness: – Ubestridelig at store framskritt har funnet sted

Kommende mandag reiser en Klaveness-ledet delegasjon fra Norges Fotballforbund til Qatar. Målet er å komme nærmere et svar på om Det internasjonale fotballforbundets (Fifa) varslede arbeid i golfstaten har gitt ønskede resultater.

Torsdag snakket Klaveness om den kommende Qatar-turen på et pressemøte. Der henviste hun til løfter Fifa ga på kongressen i mars i år.

Fotballpresidenten henviste blant annet til at det ble lovet å opprette et fond for å kompensere arbeidere fra Qatar.

– Vi har per i dag ingen informasjon om at det er mulig å søke om midler fra et slikt fond. Vi klarer ikke helt å se at dette er levert på, sa Klaveness.

– De lovet også å etablere et eget senter for å bistå migrantarbeidere, slik at arbeiderne skulle kunne hevde sine egne rettigheter. Det er veldig uklart hva dette skulle være, men det ble sagt på Fifa-kongressen. ILO har et kontor i Doha, men vi klarer ikke helt å se at det er det Fifa lovet, fortsatte hun.

ILO er Den internasjonale arbeidsorganisasjonen.

Viser til store framskritt

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har fått med seg utspillene fra Klaveness. I en uttalelse til NTB skriver forbundet at det er viktig å «ikke miste oversikten over det større bildet».

«Internasjonale eksperter og fagforeningsrepresentanter som har vurdert og samarbeidet rundt rettighetsprogrammet for VM-arbeidere, har gjentatte ganger erkjent at det har skjedd store framskritt i arbeidsrettighetssfæren».

Videre hevdes det fra Fifa at ILO har konkludert med at reformene som er innført er betydelige og har kommet «hundretusenvis av arbeidere til gode, med VM som en viktig katalysator».

«Det er ubestridelig at betydelige framskritt har funnet sted, og det er like klart at håndhevelsen av slike reformer tar tid, og at det er behov for intensivert innsats for å sikre at reformene kommer alle arbeidere i landet til gode», skriver Fifa.

Etter det NTB kjenner til har Fifas komité for menneskerettigheter og samfunnsansvar fått et eksternt revisjonsfirma med uavhengige eksperter til å lage en rapport om temaene som ble brakt på banen på kongressen i mars.

Funnene i denne rapporten skal, etter det NTB forstår, resultere i anbefalinger til Fifa, som igjen skal komme med en rapport eller konklusjon.

– Betydelige utfordringer gjenstår

ILO publiserte denne uken med en rapport om sitt samarbeid med regjeringen i Qatar. Der heter det blant annet at «det er utvilsomt betydelige utfordringer som gjenstår». Samtidig skriver organisasjonen at den har opplever at Qatars arbeidsdepartement og andre institusjoner i landet har fortsatt sin innsats det siste året.

I etterkant av VM har måten det arbeides med reformene på, endret seg på flere måter, skriver ILO. De nevner enkelte funn:

* Etter de enorme investeringene i infrastruktur og andre sektorer inn mot fotball-VM i 2022, er det blitt færre jobbmuligheter i Qatar i 2023. Mange av «VM-arbeiderne» har vendt hjem etter endt kontrakt, men det har samtidig vært en økning i frilansarbeid. Dette innebærer at arbeiderne får oppholdstillatelse fra en «arbeidsgiver», men uten et reelt arbeidsforhold, og det etterlater arbeidstakere i en sårbar situasjon, påpeker ILO.

* Det har vært en restrukturering i Qatars arbeidsdepartement med blant annet nye ledere og avdelinger. Den viktigste endringen er knyttet til forbedring av elektroniske tjenester og digitale løsninger, og dette har styrket muligheten til å løse en rekke utfordringer, blant annet rundt lønn, arbeidstvister og konsekvent bruk av prosedyrer.

Organisasjonen påpeker, som Fifa, at reformer av den typen Qatar har innført, krever arbeid over tid. ILO og den qatarske regjeringen er blant dem Klaveness-delegasjonen skal møte i neste uke.





