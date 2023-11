Arsenal-manager Arteta om Martin Ødegaard: – Han er forhåpentligvis klar

Det sa spanjolen da han møtte pressen fredag.

Ødegaard har de siste dagene vært tilbake i trening etter skade.

Bildene fra treningen torsdag ettermiddag viste at nordmannen ikke bare var på treningsfeltet med de andre, men at han var med i spillsekvensene.

Ødegaard har mistet flere klubbkamper og begge landskampene under den nylig avsluttede landslagssamlingen. Han har slitt med hofteproblemer og skal også ha fått en hodesmell på trening som førte til at han måtte gjennomgå protokoll for hjernerystelse.

Bildene fra treningsfeltet London Colney skapte forventninger om at Arsenal-kapteinen kan være tilbake på banen allerede lørdag.

[ Ødegaard og Haaland tilbake i trening foran helgens Premier League-runde ]