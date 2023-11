Toppseriens toppscorer klar for Brann: – Mer kvalitet og profesjonalitet

Det melder Brann på sine nettsider.

– Det føles veldig bra. Det er deilig å være her, og jeg gleder meg til starten, sier hun.

Toppscoreren har herjet for Lyn denne sesongen og står med 13 mål.

– Jeg synes det Brann holder på med nå er fantastisk. Jeg har fått veldig godt inntrykk av trenerteamet, og har snakket masse med Martin Ho. Det løftet som Brann holder på med nå, det har jeg veldig lyst til å være en del av, sier Aahjem.

23-åringen gjorde i 2019 overgang fra Hødd til Lyn, hvor hun for virkelig har fått sitt store gjennombrudd.

– Her kan jeg ta det neste steget. Man ser at det er en del mer kvalitet og profesjonalitet rundt alt som blir gjort, og med alt som skjer på Brann Stadion og alle supporterne, sier hun.

Til tross for at overgangsvinduet åpner 1. januar, kan ikke Aahjem spille i de to Champions League-kampene Brann har i januar. Det er ikke før en eventuell kvartfinale at nye spillere kan registreres for spill i turneringen.

Aahjem skal likevel ta del på treningsfeltet allerede i slutten av november.

Målmaskin ferdig i Brann etter sesongen

Fotballklubben Brann forlenger ikke kontrakten til spissen Maria Brochmann (30). Den går ut ved nyttår.

Dermed må lagets mestscorende spiller se seg om etter en ny klubb.

Brochmann kom til Sandviken i 2019, og etter fusjoneringen med Brann har hun scoret 30 mål på 58 kamper, skriver klubben på sitt nettsted.

Brochmann har samtidig fått tilbud om å utvide kontrakten med én måned, slik at hun kan fullføre gruppespillet i mesterligaen med Brann i januar.

– Som klubb har vi stor respekt for både den personen og spilleren Maria er, og det hun har gitt fotballen i Bergen gjennom blant annet Sandviken og Brann. Dette var ingen enkel beslutning, men er blitt gjort gjennom en nøye og grundig vurdering sammen med ledende personer på sport til det beste for den retningen og veien Brann ønsker å gå videre, sier sportslig leder Aleksander Olsen i Brann.

Klubben takker Brochmann for innsatsen og skriver at den ønsker henne «masse lykke til videre».

