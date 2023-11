Ødegaard og Haaland tilbake i trening foran helgens Premier League-runde

Bildene fra treningen torsdag ettermiddag viser at Ødegaard ikke bare er på treningsfeltet med de andre, men at han er med i spillsekvensene.

Ødegaard har mistet flere klubbkamper og begge landskampene under den nylig avsluttede landslagssamlingen. Han har slitt med hofteproblemer og skal også ha fått en hodesmell på trening som førte til at han måtte gjennomgå protokoll for hjernerystelse.

Bildene fra treningsfeltet London Colney skaper forventninger om at Arsenal-kapteinen kan være tilbake på banen allerede lørdag.

Haaland tilbake på City-trening

Erling Braut Haaland er tilbake på trening med Manchester City etter skaden han pådro seg mot Færøyene, og som kostet ham landskampen mot Skottland.

Det framgår av bilder på Manchester Citys nettsted. Ett av dem har Haaland selv lagt ut på X/Twitter, under teksten «Putting in the work!»

På ett av bildene er Haaland, med overtrekkstrøye brukt i forbindelse med formasjonstrening eller internkamp, i samtale med manager Pep Guardiola.

I en av bildetekstene på klubbens nettsted står det at Haaland testes («put through his paces») foran Liverpool-kampen.

Manchester City spiller hjemme mot Liverpool i Premier League lørdag ettermiddag.

Haaland skadet ankelen da han tråkket feil i forsøk på å nå et innlegg foran åpent mål i sluttminuttene av 2-0-seieren over Færøyene på Ullevaal forrige torsdag. Han ble ikke vurdert som kampklar til kampen mot Skottland tre dager senere og reiste ikke med laget til Glasgow.

