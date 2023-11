Norsk fotball i toppen på bruk av egenutviklede spillere – LSK flinkest i landet

Det er sportsforskningssenteret Cies i Sveits som har gjennomført studien der klubber fra 60 ligaer fra hele verden og 31 ligaer i Europa er analysert.

Norge kommer godt ut i kategorien der man har målt hvor stor del av spilletiden i inneværende sesong som har gått til spillere de ulike klubbene har trent opp selv.

En klubbtrent spiller defineres i studien som en spiller som har vært i klubben i minst tre år i alderen mellom 15 og 21 år. Da er sesongene hvor spilleren fyller 15 og 21 år inkludert, men det vil også si at spillere som ikke er fylt 17 år i løpet av inneværende sesong, er for unge til å bli inkludert i studien.

På Europa-toppen ligger superligaen i Danmark, der klubbene i snitt gir 22,7 prosent av spilletiden til egenutviklede spillere. Toppseriene i Belarus (22,3 prosent) og Slovakia (21,2) plasserer seg også foran Eliteserien, der snittallet er 20,7 prosent.

LSK topper

Bryter man ned oversikten til de enkelte klubbene, er det Lillestrøm som kommer best ut i Eliteserien når det gjelder bruk av såkalte klubbtrente spillere. I 2023-sesongen er 40,2 prosent av kampminuttene i LSK blitt spilt av egenutviklede spillere.

Rosenborg er nummer to på listen med 33,7 prosent, mens Tromsø tar tredjeplassen med 31,8 prosent.

– Man får jo ingen poeng for dette på den tabellen som teller, men det er en veileder med tanke på de strategiske valgene vi har tatt, og viser at vi er på rett vei. Så der har det en stor verdi, sier sportssjef Simon Mesfin i LSK til NTB.

Soleklart på bunn ligger Sarpsborg, som har brukt det som defineres som klubbtrente spillere bare 1,9 prosent i 2023. Stabæk er nest «svakest» med 9 prosent.

Strategisk jobb

Mesfin forteller at Lillestrøm har vært svært bevisst på utvikling av egne talenter de siste årene.

– Siden vi nedfelte ny strategi i 2017 har vi jobbet strategisk med å bli flinkere på å utvikle egne og lokale spillere. Det har vi gjort først og fremst gjennom knallhard jobbing i vårt eget akademi og hvordan vi jobber med talentene der og faser dem inn i elitefotballen. Og det har båret frukter gjennom blant andre Mads Christiansen i mål, med Eskil Edh, Lars Ranger og Mats Knudsen.

LSKs sportssjef påpeker at også eldre spillere som Ruben Gabrielsen og Vetle Dragsnes scorer poeng for klubben i Cies-studien. Men Lillestrøm har klart å utvikle flere egne spillere som er blitt bærebjelker i laget uten å gå videre til andre klubber, og Mesfin ønsker å vise talentene i akademiet at det er mulig å nå langt i LSK.

– Man blir fortalt at nåløyet er veldig snevert, men vi har en bra statistikk på det. Man skal være trygg på at hvis man kommer som talent til LSK i ung alder, så skal man kunne gå hele veien. Og vi må bare fortsette. Det er en evigvarende jobb. Den statistikken kan fort bli veldig mye dårligere neste år og året etter dersom man ikke fortsetter å utvikle.

Store forskjeller

Ute i Europa er det Dynamo Kiev som topper oversikten klart. Egenproduserte spillere står for hele 82,9 prosent av spilletiden i den ukrainske klubben så langt i 2023/24-sesongen (11 kamper).

Det kan ha sammenheng med Russlands krigføring i Ukraina og den utrygge situasjonen i landet. Det internasjonale fotballforbundet har gitt utenlandske spillere i ukrainske klubber muligheten til å si opp sine kontrakter gjennom hele 2023.

FK Minsk fra Belarus (71,5 prosent) og Athletic Club fra Spania (68,9) følger nærmest Dynamo Kiev. Utenfor Europa topper colombianske Envigado FC med 67,8 prosent.

I engelske Premier League ligger Arsenal (22,1), Manchester United (20,4) og Chelsea (19,8) i tetsjiktet. Tre klubber – West Ham, Brentford og Luton – har ikke brukt det som defineres som klubbtrente spillere i det hele tatt.

Tyrkias superliga ligger for øvrig på bunnen av ligaoversikten. Der bruker man egenutviklede spillere i snitt 4,3 prosent av tiden.

