Klaveness kom med innrømmelse og forsvarte kritisert prosjekt: – Svak vurdering

Europatoppen-prosjektet har vært gjenstand for flere kritiske artikler i VG den siste tiden. Avisen har blant annet satt søkelyset på at det ble brukt nærmere 250.000 kroner da de åtte deltakerne reiste til en mesterligakamp i Manchester.

Da fotballpresident Klaveness og NFFs generalsekretær Karl Petter Løken møtte pressen torsdag ble det brukt mye tid til å redegjøre for arbeidet i Europatoppen og berettigelsen for prosjektet.

Klaveness var samtidig den første til å innrømme at Manchester-turen var en tabbe.

– Det har vært saker om at folk i Europatoppen har kjøpt disse VIP-billettene til en kamp, og det var en svak vurdering. Europatoppen skal være til stede på viktige fotballkamper, dette var jo relevant, men vurderingen var svak, og det er håndtert internt, sa fotballpresidenten.

– Dette skal vi rydde opp i, og det har vi gjort. Samtidig er dette ansatte og kolleger, og alle gjør feil. Det har jeg behov for å si. Dette er ansatte som har jobbet i et prosjekt der vi vil få til noe, og for å få til en endring må dette få tid til å sette seg. Det er ingen enkel jobb, la hun til.

Må være ydmyke

Europatoppen eies og drives av Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og Norsk Kvinnefotball. Klaveness sier prosjektet er tuftet på et ønske om å opparbeide samarbeid, innsikt og kompetanse på tvers av klubb, landslag og kjønn.

– Dette ble det besluttet at var ekstremt viktig at vi gjorde, sa Klaveness og tilføyde at man ønsket å «styrke Norges rolle som en liten fisk i et stort vann».

Hun peker samtidig på at de tre samarbeidende eierne står for hver sin kultur.

– Vi skal være veldig ydmyke for at styringen må evalueres, og det gjør vi. Dette har vært et stort samtaleemne før det ble en mediesak også. Hvordan skal vi gjøre styringen i tre så ulike kulturer tydelig? sa Klaveness.

Nå maner hun til at de ansatte i Europatoppen må få ro til det som av fotballmiljøet anses som et viktig arbeid.

– Det er veldig synd hvis denne feilen skal skygge over alle gode og nødvendige endringer som må til for at vi skal klare å få kraft i norsk toppfotball, sa fotballpresidenten.

– Det er ikke sikkert svaret ligger i dette prosjektet. men jeg er sikker på at svaret ligger i langsiktighet, innsikt og kompetanseløft, la hun til.

Forsvarer pengebruk

NFF-toppene peker på at store europeiske fotballnasjoner satser mye tyngre på blant annet kvinnefotball enn tidligere. Det har endret dynamikken i fotballen, og Klaveness mener det må settes av ressurser til å forstå de endringene som viser seg internasjonalt.

– De endringene vi ser hos andre nasjoner, er vanskelige å forstå. De skjer fort, og alt handler ikke om penger. Vi har mange eksempler, og det er vanskelig å forstå den profesjonaliseringen som pågår, sa Klaveness.

Hun forsvarte de Europatoppen-ansatte var til stede under kvinne-VM i New Zealand i sommer. Også det kostet mye penger.

– Vi må stå opp for behovet om å bygge opp større innsikt om bransjen vår. Nå vi mottar kritikk vi berettiget skal få, er det viktig at vi samtidig er tydelige. Det er viktig at vi ikke legger ned langsiktige prosjekter, sa Klaveness.

NFF er samtidig tydelige på at prosjektet skal evalueres. I den diskusjonen skal en se på hvordan man får bedre styring og «mer effekt bak intensjonen».

Europatoppen skal munne ut i tre ting: En innsiktsplattform (database, ressursbank for norsk fotball), en tilstandsrapport som gir status på en rekke områder i norsk fotball (kommer i løpet av desember) og en plattform for spillklipp (klubb/landslag kan laste klipp fra VM og andre viktige turneringer).

