Fransk spillerforening krever kalenderendringer etter lange skadelister

Real Madrid-talentet Eduardo Camavinga pådro seg en leddbåndsskade i kneet på trening med Frankrike, mens klubbkamerat Aurélien Tchouaméni fikk et stressbrudd i venstre fot under seieren over Barcelona forrige måned.

PSG-kometen Warren Zaire-Emery er også ute resten av året etter at 17-åringen pådro seg en ankelskade da han debuterte for «Les Bleus».

– Vi hadde rett. Vi visste det. Vi sa det. Gjentatte ganger. Om og om igjen, skrev UNFP i en uttalelse sent onsdag kveld.

– Men selv om topplederne er forpliktet til å lytte til oss, er det sjelden at de faktisk gjør det, spesielt når interessene som står på spill går utenfor stadionene, fortsatte meldingen.

UNFP mener at det er «på høy tid å gjennomføre en grundig reform av kalenderen».

En ny studie fra forsikringsgruppen Howden viste at fjorårets Qatar-VM førte til økt alvorlighetsgrad for spillere fra Europas fem beste ligaer.

I tillegg til de franske superstjernene har Real Madrid også spillere som Vinicius Junior (hamstringskade), Thibaut Courtois (korsbåndskade), Kepa Arrizabalaga (muskelskade), Jude Bellingham (skulderskade), Éder Militão (korsbåndskade), Dani Ceballos (muskelskade), og Arda Güler (muskelskade) ute med skader.

Og det spanske hovedstadslaget er på ingen måte alene. Flere andre storklubber sliter også med lange skadelister etter fjorårets vinter-VM.

