Aftonbladet: – Høgmo skal i jobbintervju med Sveriges fotballforbund

Avisen melder at Tony Gustavsson, som har hatt suksess med Australias kvinnelandslag, allerede har vært i intervju om jobben som er ledig etter Janne Anderssons avgang.

Aftonbladet erfarer at Häcken-trener Høgmo skal i intervju en av de nærmeste dagene, og at Elfsborgs suksesstrener Jimmy Thelin er en tredje kandidat.

Det er tidligere kjent at Høgmo var på en omfangsrik liste av kandidater, og at han ville stå igjen også etter at den lista ble kraftig barbert. Aftonbladet melder ikke hvor mange kandidater som er på forbundets korte liste, bare at Gustavsson, Høgmo og Thelin er med der.

Andersson sluttet i jobben etter at Sverige mislyktes i den nylig avsluttede EM-kvalifiseringen.

To av de tre kjente kandidatene har OL-gull for kvinner på sin merittliste som trener. Høgmo førte Norge til gull i Sydney i 2000. Gustavsson opplevde OL-triumf som assistent for USAs kvinnelandslag. I sommer ledet han Australia til fjerdeplass i VM på hjemmebane.

