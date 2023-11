Gladnyhet for United: Shaw tilbake i trening

Shaw rakk bare to kamper i høst før han pådro seg en muskelskade som nå har holdt ham borte fra fotballbanen i tre måneder. United har slitt tungt med skader gjennom hele høsten, særlig i forsvarsleddet.

Derfor er det svært gledelig nytt for storklubben at venstrebacken nå ser ut til å nærme seg kampform. United skriver at Shaw jobber sammen med hovedgruppen av spillere inn mot søndagens bortekamp mot Everton i Premier League.

I Shaw og Tyrrell Malacias skadefravær har både Sergio Reguillon, Sofyan Amrabat, Diogo Dalot og Victor Lindelöf figurert på venstrebacken i høst. United har slitt i mange kamper, særlig i mesterligaen, og er et lite stykke bak de beste på PL-tabellen.

Per nå teller rødtrøyenes skadeliste ti spillere, i tillegg til suspenderte Jadon Sancho.

