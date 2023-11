Crummer ordnet ny Brann-seier i mesterligaen – slo Slavia Praha hjemme

Crummer avsluttet et fint Brann-angrep i det 21. minutt, og den australske spissens mål ble det eneste i en kamp hjemmelaget dominerte.

Slavia spilte seg inn i oppgjøret mot slutten, og Brann var heldig da Aurora Mikalsen 20 minutter før slutt felte Diana Bartovicova etter å ha gitt en retur, uten at dommeren blåste. Likevel var det en fortjent seier i øsregnet.

Etter å ha vunnet sine to første kamper har Brann alle muligheter til å ta seg videre til kvartfinale. Før jul venter to kamper mot Lyon, der det neppe er poeng å hente, men i januar spilles de avgjørende kampene mot Slavia (borte) og St. Pölten (hjemme).

Lyon med Ada Hegerberg fra start vant over St. Pölten og topper tabellen med bedre målforskjell enn Brann. 13. desember er det Branns tur til å spille på Lyons storstue i forstaden Décines, i det som vil være et toppoppgjør i mesterligaen.

Rettet opp miss

Crummer utnyttet sjansen dårlig da Slavias tier Martina Surnovska i det 19. minutt slo en fryktelig bakoverpasning rett til henne. Hun fikk ikke til førsteberøringen, og keeper reddet.

Missen gjorde hun opp for bare halvannet minutt senere, da hun i stedet ble satt opp av gode prestasjoner av lagvenninner. Signe Gaupset slo en smart gjennombruddspasning på innsiden av backen, og sendte Amalie Eikeland til dødlinja. Høyrekantens innlegg ble perfekt, og Crummer hoppet høyt over stopperen Lucie Bendova og nikket i mål fra kloss hold.

Det var en fortjent ledelse etter at Brann koblet grepet helt fra start i bergensværet. Før det var spilt sju minutter hadde Justine Kielland hatt et skuddforsøk som ble klarert rett foran streken, og Marit Bratberg Lund svidd hanskene til keeper Olivie Lukasova på et frispark.

Gjestene fikk ikke til mye, men en feilpasning fra Rakel Engesvik forærte gjestene en gratissjanse. Haleigh Stackpole ble spilt alene gjennom, men det var vinket for offside før Mikalsen kastet seg i beina hennes og reddet.

Etter en drøy halvtime tvang samme Stackpole keeperen til å vise klasse igjen med et godt skudd etter frispark.

Brann var best også i den andre omgangen, men slet med å få inn målet som ville punktere kampen.

[ Historisk seier for Brann i mesterligadebuten ]

Hentet av politiet

Kampen fikk en uvanlig opptakt da seks av Brann-spillerne måtte få politiets hjelp til å komme seg til stadion i tide. De ble sittende i kø på grunn av et uhell i Fløyfjellstunnelen og ble hentet i politibil. Fire av de seks spilte fra start.

I Frankrike scoret Lyon tidlig i begge omganger da St. Pölten ble slått. Daniëlle van de Donk nikket inn Selma Bachas innlegg i det 4. minutt. Før det var spilt to minutter av den andre omgangen, klarerte en gjestespiller ballen i en annen og i mål i et desperat forsøk på å nekte Hegerberg scoring. Leonarda Balog var sist på ballen og ble oppført med selvmål.

Hegerberg hadde en kjempesjanse til å score før hun ble byttet ut i det 76. minutt, men keeper sørget med en kjemperedning for at den norske spissen fortsatt har «bare» 60 mesterligamål.

[ Graham Hansen med storspill og fire assist da Barcelona vant 5-0 i CL-åpningen ]