Total avisslakt for danske fotballhelter: – Gir oss en pinlig smak i munnen

Danmark hadde sikret seg EM-billetten allerede før gruppeavslutningen, men leverte en svak forestilling på bortebane. Dagen etter våknet spillerne og landslagssjef Kasper Hjulmand til krass kritikk.

– Et totalt umotivert nordirsk landslag skapte gigantiske problemer for de danske stjernene, som endte opp med å sette et merkelig punktum for kvalifiseringen, skriver storavisen B.T.

– Dette nederlaget gir oss en pinlig smak i munnen. Igjen. Så flaut dette er, heter det videre i omtalen.

Hjulmand prøvde sju nye spillere i startelleveren mot nordirene, men bare noen få benyttet muligheten de fikk.

– Danmark virket motløse og helt uten den gjennombruddskraft og selvtilliten som Hjulmand ønsket å bygge videre på etter fem seire på rad. Dette var et historisk bunnpunkt, som på ingen måte gir grobunn for optimisme foran EM, skriver Ekstra Bladet.

I avisen Politiken var irritasjonen stor over at danskene ikke klarte å «opprettholde det sårt tiltrengte momentumet de endelig hadde fått med en flott kamp i Parken noen dager før» med fredagens 2-1-seier over Slovenia:

Jyllands-Posten konkluderer med at forestillingen etterlater landslagssjef Hjulmand med en hodepine foran EM neste år.

– Det er selvsagt en del tøffe avgjørelser i vente for Kasper Hjulmand, som etter de to siste kampene må vurdere om lagets keeper og visekaptein Kasper Schmeichel også er førstevalg framover, skriver avisen.

De neste landskampene for Danmark spilles i mars.

