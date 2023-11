Kunstgress-krangel i Stortinget: – Regjeringen sleper beina etter seg

Det er Miljøpartiet De Grønne (MDG) som står bak representantforslaget som det skal stemmes over i Stortinget tirsdag ettermiddag. Allerede i forkant er det imidlertid klart at det får flertall.

Saken var nylig oppe i energi- og miljøkomiteen. Der lå til slutt tre konkrete forslag på bordet. I behandlingen vendte regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, samt Fremskrittspartiet, tommelen ned.

Mandag opplyste Frp til NTB at partiet hadde snudd. Dermed var det sikret flertall for forslaget om at regjeringen må utarbeide en handlingsplan for den store omstillingen fotballen er på vei inn i.

Tirsdag var det debatt om saken i Stortinget.

– Selv om regjeringen sleper beina etter seg, er det vilje i Stortinget. I dag vil et flertrall i denne salen stemme for en nasjonal handlingsplan. Den bør gi klare svar på hva slags hjelp og betingelser fotballen kan vente seg i form av finansiering, tilrettelegging og utvikling av bærekraftige alternativer. Den må også gi trygge rammevilkår for produsenter som skal levere de alternative løsningene, sa MDGs Une Bastholm, som er en av forslagsstillerne.

– Med et så stort problem er det viktig at det offentlige tar sin del av ansvaret for rammer og tilrettelegging og spiller på lag med idretten. Derfor er MDG overrasket over at regjeringen har vært så negativ til våre forslag, sa hun også.

Ap og Sp slutter seg til

Senterpartiets Hans Inge Myrvoll, som har vært saksordfører for saken i energi- og miljøkomiteen, slo tilbake mot Bastholm i et påfølgende innlegg.

– Vi ble kritisert av MDG for at regjeringen sleper beina etter seg i denne debatten. Jeg vil tørre å påstå at det som omtales som en sterk opposisjon, i beste fall halter godt på én fot. Det spriker i veldig mange retninger når en nå peker på en handlingsplan, sa han.

Myrvold pekte på at Venstres Ola Elvestuen ga uttrykk for at all aktivitet på kunstgress skal skje uten gummigranulat fra 2031, mens Frp mener det hele må sees på som en omstilling.

– Dette danner ikke grobunn for en handlingsplan og et resolutt og handlekraftig Storting, som det blir hevdet. Det er med på å igjen trykke bremsepedalen enda sterkere på ute i kommunene. Det vil bli større uvisshet om hvilken retning vi er på vei i, og ikke gagne de vi er her for å tjene, fortsatte han.

Senterparti-politikeren pekte deretter på at EU-forbudet som er vedtatt fra 2031 er et omsetningsforbud, ikke et bruksforbud.

Deretter opplyste han at Senterpartiet og Arbeiderpartiet også gir sin tilslutning til forslaget om å utarbeide en nasjonal handlingsplan i saken.

– Vi vil i den forbindelse oppfordre statsråden om å lytte mer til fotballforbundet enn Stortinget nå, sa Myrvold med klar adresse til opposisjonen.

Regjeringen lover leveranse

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sier regjeringen skal levere på pålegget den nå får fra Stortinget.

– Jeg er glad for at utfordringene med utslipp av mikroplast settes tydelig på dagsordenen av representantene, og spesielt utfordringene knyttet til bruk av gummigranulat, sa han tirsdag.

– Jeg lytter, skjønner og forstår at en handlingsplan kan bidra til å synliggjøre, sammenstille og styrke dette. Det skal regjeringen selvfølgelig levere på, la Eriksen til.

Partikollega Mani Hussaini mener regjeringen allerede har beveget seg et godt stykke i retning det som må kunne kalles en handlingsplan.

– Med fare for å pådra meg sklitaklinger fra opposisjonen, holder jeg dette innlegget. Vi opplever at regjeringen er på god vei med denne handlingsplanen for å kvitte oss med gummigranulat, sa han i debatten.

Han fremhevet videre at kartleggingsjobben har startet i Fotball-Norge samt at forskermiljøer jobber med å finne et alternativ til gummigranulat.

