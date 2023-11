Kroatia knep den siste EM-billetten – disse 21 landene er klare for EM

Siden landet ble uavhengig har Kroatia bare en gang (i 2000) gått glipp av et EM-sluttspill, og Luka Modric og hans lagkamerater ordnet opp også denne gang. Ante Budimir scoret det avgjørende målet rett før pause.

Kroatia måtte vinne for å holde Wales bak seg i fall waliserne slo allerede EM-klare Tyrkia. Wales ledet lenge i Cardiff, men tyrkernes 1-1-mål i det 70. minutt gjorde avslutningsminuttene mindre nervepirrende.

Armenia ga Kroatia matchball ved å ta poeng fra Wales fredag, og laget gjorde det vanskelig også for kroatene. Etter en halv time i Zagreb ble Kamo Hovhannisyan spilt gjennom og gjorde det meste rett i forsøket på å gi gjestene ledelsen, men keeper Dominic Livakovic berget Kroatia.

Hovhanissyan stormet inn i feltet og fyrte av et godt skudd, men Livakovic holdt seg på beina, strakk seg i full lengde og slo ballen over.

Stor lettelse

Neco Williams scoret et tidlig ledermål for Wales i Cardiff. Så lenge det sto 0-0 i Zagreb, var det waliserne som lå an til å bli EM-klar tirsdag.

Armenias forsvar sto godt imot Kroatias jakt på ledermålet, men i det 43. minutt slo venstreback Borna Sosa et godt innlegg. Budimir løp inn mellom to forsvarere, bøyde seg ned og nikket inn ved nærmeste stolpe.

Målet førte til glede og lettelsebåde på tribunene og trenerbenken.

Som følge av en Uefa-straff for dårlig oppførsel av publikum var den ene hovedtribunen på Maksimir stadion tom.

Omspilldeltakerne klare

Med Kroatias seier har alle de 20 EM-billettene til fordeling i den ordinære kvalifiseringen fått sin eier. 12 lag skal i mars gjøre opp om de tre siste EM-plassene i nasjonsligaomspill.

Det blir, for A-divisjonen: Polen, Wales, Estland (beste lag fra D), Island (7. beste i B).

For B-divisjonen: Israel, Bosnia-Hercegovina, Finland, Ukraina.

For C-divisjonen: Georgia, Hellas, Kasakhstan, Luxembourg.

Norge var høyest rangerte lag i nasjonsligaen som ikke kom med i omspillet (nummer 8 i B-divisjonen).

Disse 21 landene er klare for fotball-EM

Disse landene er hittil kvalifisert til neste års fotball-EM for menn (med datoen de var klare):

* Tyskland (vertsnasjon, 27/9 2018)

* Belgia (13/10)

* Frankrike (13/10)

* Portugal (13/10)

* Skottland (15/10)

* Spania (15/10)

* Tyrkia (15/10)

* Østerrike (16/10)

* England (17/10)

* Ungarn (16/11)

* Slovakia (16/11)

* Albania (17/11)

* Danmark (17/11)

* Nederland (18/11)

* Romania (18/11)

* Sveits (18/11)

* Serbia (19/11)

* Tsjekkia (20/11)

* Slovenia (20/11)

* Italia (20/11)

* Kroatia (21/11)

20 plasser fordeles i den ordinære kvalifiseringen, mens de tre siste gis etter omspill i nasjonsligaen.

