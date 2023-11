Solbakken vil se på forsvarsorganiseringen: – Skal studere det nøye

Han har stor tro på sin ekstreme variant av soneforsvar, men spørsmålet er om det blir for krevende for spillere som spiller på en helt annen måte i klubbene. Når de blir slitne, glipper det litt for ofte.

Solbakken fortsetter å snakke varmt om stegene laget har tatt i spillstyrke, og i 3-3-kampen på Hampden Park så vi flere ganger et norsk lag som scoret mål og skapte sjanser etter lange angrep mot etablert skotsk forsvar.

Det ville blitt seier om ikke Norge hadde sluppet inn tre mål mot et lag som var nest best i det meste utenom å score.

– Vi må være bedre mot etablert forsvar enn vi har vært tidligere, og det har vi blitt. Så må vi fortsette å være like gode på kontringer, og vi må være skarpe på dødballer. Alle tre faser er viktige, men det er nok spill mot etablert forsvar vi har jobbet mest med, og vi ser at flere lag tar mye mer hensyn til oss, sa Solbakken etter kampen mot Færøyene torsdag.

– Det jeg må ta opp med meg selv, er vår måte å spille soneforsvar på. Det er veldig få som spiller den type forsvarsspill, og ingen av spillerne gjør det i klubblaget. At vi bare klarer å spille det i 75, 80 minutter, det er et problem, og vi så det mot slutten også mot Færøyene.

Må studere det nøye

Det hørtes ut som om han vurderer å flytte pila litt nedover på skalaen mellom sone og markering. Han var mindre klar da han etter kampen mot Skottland ble utfordret av NRK på Norges forsvarsspill.

– Det tredje målet var stygt, det skal ikke skje. Den skal vi stoppe, men ellers var det ikke så gærent. De fikk to på dødball, en straffe (etter frispark) og et selvmål (etter corner). Om vi hadde sluppet til mange sjanser, ville det vært åpenlyst (at noe må gjøres), men slik var det ikke. Skottland hadde «expected goals» på 1, og da er det gjort noe riktig. Vi må studere det enda nøyere, sa han.

Noen har tatt til orde for at Norge bør spille med tre stoppere, slik flere lag gjør med suksess. Solbakken tenker ikke i de baner.

– Alle tror at det er løsningen, men vi har ingen planer om det. Leo Østigård, hvis vi skal bygge noe rundt ham, spiller aldri med tre i klubblaget og er ikke så dus med det, sa han.

Surrealisme

Solbakken kaller den avsluttede kvalifiseringen for surrealistisk.

– Før det siste uttaket analyserte vi hele kvalifiseringen. Bare 4-5 lag har hatt færre sjanser mot seg enn Norge. Vi er laget som har størst forskjell mellom «expected goals mot» og dem vi slipper inn. Vi må diskutere om det er tilfeldig, eller om det er fordi sjansene blir så store når de kommer. Før kampen snakket vi om at vi ikke har sluppet inn mål på dødball i hele år, og ikke fått en straffe mot oss. I dag kom det. Jeg har ikke noe godt svar, men tallene rimer ikke, verken de objektive eller subjektive, sier han.

Han er klar på at han aldri har opplevd en periode med så mye sportslig stang-ut.

– Aldri, ikke i nærheten. Jeg har ikke vært i nærheten av dette. Det går ikke an å forklare.

