Marerittskade for Gavi – kan miste sommerens fotball-EM

Det skriver Barcelona i en oppdatering på sin nettside.

– En test utført mandag morgen har vist at han har en fullstendig avrivning av det fremre korsbåndet i høyre kne og en tilhørende skade i sidemenisken, heter det i pressemeldingen.

Klubben informerer også om at Gavi skal opereres i løpet av de neste dagene.

Spania vant kampen 3-1, men ifølge landslagssjef Luis de la Fuente var stemningen i garderoben alt annet en god etter seieren.

– Det er et veldig vanskelig øyeblikk. Fremfor alt for spilleren vår, men også for Barcelona, forbundet, landslaget, lagkameratene hans og for meg, sa De la Fuente.

– Vi er fortvilet. Stemningen i garderoben var som om vi hadde tapt. Men dette er en del av fotballen, dette er den stygge siden, fortsatte han.

Gavi fikk seg en hard smell på siden av høyre kne da han og en Georgia-spiller kolliderte med hverandre. Han fortsatte å spille og så ut til å skade det samme beinet mens han prøvde å kontrollere en ball.

Etter det signaliserte Gavi umiddelbart at han ikke kunne fortsette. Byttet ble gjort etter 26 minutters spill.

Fotball-EM arrangeres i Tyskland fra 14. juni til 14. juli neste år. Spania vant kvalifiseringsgruppe A foran Skottland, mens Norge ble nummer tre og blir heller ikke denne gangen å se i et mesterskap.

