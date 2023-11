Imponert over Bobb: – Han kan bli så god han vil

Rosen fra Bobbs lagkamerater satt løst etter Norges 3-3-kamp borte mot Skottland.

– Han kan bli så god han vil. Det sa jeg om Nusa også. De har ekstreme ferdigheter ingen andre har. Så er de litt små, kanskje, og i noen dueller blir de litt dyttet bort, men jo mer de får trent på det nivået, desto bedre kommer de til å bli, sa Jørgen Strand Larsen.

Sander Berge mener Bobbs repertoar har kommet tydelig fram i de siste landskampene.

– Det er magisk å spille med Oscar. Han er fryktelig sterk en mot en og skvetter unna situasjoner. Når vi trenger det, drar han på seg frispark for å få litt ro i det, eller om vi trenger det så drar han forbi noen og skaper ubalanse. Han er herlig å linke med, og det er lett å se hva han ønsker, sa Berge.

Hadde det gøy

Bobb selv koste seg på fullsatte Hampden Park. Noen dager tidligere scoret han sitt første mål for A-landslaget i 2-0-seieren over Færøyene.

– Vi hadde det ganske gøy utpå der. Det er kjipt at vi ikke vant, men det var perioder hvor vi spilte veldig bra, sa han.

– Det var litt tungt å se skottene feire EM-plass. Det er det vi har jobbet for, men dessverre ikke oppnådd. Det er litt bittert, men jeg ser lyst på mulighetene som venter og tror at Norge kommer til å kvalifisere seg til mesterskap. For fans og vanlige nordmenn som så klart fortjener mesterskap, er det veldig kjipt å se et lag med så mye klasse og talent ikke kvalifisere seg, men vi jobber så hardt som bare det.

Rødpenn

Ståle Solbakken hadde også mye ros til unggutten, men også litt rødpenn i margen.

– Oscar var veldig god med ball, faktisk super. Så hadde han litt trøbbel defensivt i første omgang, da han ikke spilte på sida mi. Det ble bedre da han kom på min side, for da kunne jeg dirigere ham litt, sa han.

Sammen med Antonio Nusa, som fikk sitt gjennombrudd i septemberkampene, ble Bobb høstens åpenbaring på det norske landslaget og gjør at laget har enda flere strenger å spille på når det går inn i neste års nasjonsliga og VM-kvalifiseringen som følger i 2025.

