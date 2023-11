Dønnum med sitt første landslagsmål: – Jeg grep sjansen

– Jeg føler jeg har grepet sjansen. I utgangspunktet var jeg ikke i troppen, og så får jeg spille to kamper fra start, som er en stor greie for meg. I tillegg fikk jeg et mål, som jeg synes er kjempegøy, sa han i intervjusonen etter 3-3-kampen mot Skottland.

På landslaget hadde han bare to innhopp på omtrent en halvtime hver, begge i koronaåret 2021, før han ble innkalt av Ståle Solbakken etter Antonio Nusas forfall. Han startet på venstre kant både mot Færøyene og i søndagens kamp foran 50.000 tilskuere på Hampden Park.

Han dempet tribunelyden med sitt ledermål før det var spilt tre minutter, men lydnivået steg igjen da det ble dømt straffe mot Dønnum åtte minutter senere.

– Jeg har ikke sett den igjen, men jeg følte at den var litt streng. Jeg følte at ballen traff meg i armhulen, sa han og viste et område som kunne tolkes som skulder og ikke arm.

– Men det var sikkert fordi jeg hadde armen ut fra kroppen. Det skal man jo ikke ha, men jeg måtte ut og blokkere. Jeg kunne ikke bare la ham skyte, sa han.

Norge vant de tre første landskampene Dønnum spilte (Luxembourg og Gibraltar i 2021, Færøyene torsdag), men søndagens 3-3-kamp var nok tross straffeavgjørelsen den beste opplevelsen til nå.