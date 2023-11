Solbakken mister fortsatt nattesøvn – Strand Larsen vil ha hevn

Med Israels tap for Romania lørdag kveld røk den siste sytråden av håp om norsk deltakelse i EM-sluttspillet i Tyskland, men det var Skottland som i løpet av noen skrekkelige sluttminutter på Ullevaal i juni påførte Norge banesår i forsøket på å bryte den traumatiske sluttspilltørken.

Det var aldri veldig sannsynlig at Norge skulle få en ekstrasjanse gjennom nasjonsligaomspillet, til det var laget for langt nede på rangeringslista. Da Skottland utnyttet tabber og hodeløst norsk forsvarsspill til å vende 0-1 til 2-1 med mål i det 87. og 89. minutt, ga det skottene et forsprang på tabellen som aldri ble utjevnet.

– Det er antakelig det såreste tapet jeg noen gang kommer til å oppleve. Jeg våkner fortsatt om natten og tenker på de fem minuttene. Tapet skadet våre sjanser veldig. Uten det ville søndagens kamp vært en finale om EM-plass, sa Solbakken lørdag på spørsmål fra en skotsk journalist.

– Likevel handler ikke denne kampen om revansj. Skottland skal feires av eget publikum for en suveren prestasjon. Det er en ny kamp som vil spilles i en god atmosfære. Selv om vi mangler en del spillere er det en sjanse til å gi spillere som ønsker å være med i dette laget en alvorlig utfordring.

Vil ødelegge festen

Spillerne er ikke helt på linje med sjefen i at det ikke er hevn i potten på Hampden Park.

– Helt klart, svarte Jørgen Strand Larsen noen minutter tidligere (og før Solbakken entret rommet) på et skotsk spørsmål om Norge er ute etter revansj.

– Vi er her for å ta tre poeng og ødelegge festen. Kampen i juni var den viktigste vi har spilt de siste årene, og å tape den i sluttminuttene var tøft for oss alle. Alle regnet med at vi skulle vinne da vi ledet 1-0 fem minutter før slutt. Tapet var et stort tilbakeslag. Jeg skulle ønske det var vi som feiret EM-plass, men nå er målet vårt å ødelegge den skotske festen, sa Celta-spissen.

Han starter igjen på topp ettersom både Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth er ute med skade.

– Erling er en viktig spiller og vil bli savnet, men vi er en sterk gruppe med godt samhold. Jeg tror vi vil greie oss også uten ham, og jeg håper å vise at også jeg kan spille fotball. Jeg er i god form og håper å vise det, sa Strand Larsen.

Han hadde fortsatt håp om israelsk hjelp og sa at han skulle følge interessant med på oppgjøret mellom Israel og Romania noen timer senere.

Solbakken svarte «egentlig ikke» da han fikk spørsmål om det samme.

– Mange ting må gå vår vei. Håp er en ting, tro en annen, sa han.

Et kvart århundre

Israel-tapet betyr at Norges sluttspilltørke definitivt kommer til å passere et kvart århundre. Neste sluttspill Norge kan håpe å være med i er VM i 2026, og da er det 26 år siden Norge 21. juni 2000 spilte sin hittil siste sluttspillkamp. Det var for øvrig Solbakkens 58. og siste landskamp som spiller.

Neste års sluttspill i Tyskland blir det 12. EM- eller VM-sluttspillet for menn på rad uten norsk deltakelse. Det er ikke bare landslagssjefen som plages av det.

– Jeg tror ikke folk forstår hvor mye det går inn på hver enkelt spiller. Det gjør vondt, for vi vet hvor små marginer som skulle til for at det hadde blitt en stor finale mot Skottland her. Vi er lei oss for det, men det kommer bedre tider. Vi har et utrolig bra støtteapparat og en utrolig bra fotballgjeng. At vi kommer til mesterskap en gang er jeg sikker på, sier Strand Larsen.

Skottland hadde feilet i ti kvalifiseringer på rad da laget sikret billett til forrige EM-sluttspill. Nå er skottene EM-klare for annen gang på rad.

– De har vært bedre enn oss til å få marginer på sin side de siste årene. Vi må se om vi kan finne ut av det vi også, sier Solbakken.

Kampstart mot Skottand er 20.45 søndag kveld.