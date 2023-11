Graham Hansen scoret da Barcelona herjet i «El Clásico»

Barcelona er fortsatt ubeseiret i alle turneringer denne sesongen. Mot Real Madrid ble seiersrekken forlenget til ti kamper.

Caroline Graham Hansen startet på høyrekanten, mens Ingrid Engen startet i midtforsvaret. Årets Gullballen-vinner Aitana Bonmatí sendte katalanerne i føringen etter litt over et kvarter.

Graham Hansen hadde målgivende på åpningsmålet, før hun selv tegnet seg på scoringslisten to minutter før pause. 28-åringen fra Oslo satte en retur i mål etter et tverrliggertreff fra lagvenninne Salma Paralluelo.

Den norske stjernespilleren hadde selv et tverrliggertreff, samt en bom på åpent mål tidligere i kampen.

Mariona Caldentey sørget for 3-0 til pause. To sene scoringer førte til at Barcelona kunne juble for 5-0-seier.

Barcelona står med 27 poeng og full pott etter ni serierunder. Seks poeng bak ligger tabelltoer Real Madrid.