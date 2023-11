Fire endringer i Solbakkens lag – disse starter mot Skottland

Som varslet får Kristoffer Ajer igjen sjansen til å vise seg fram på stopperplass, i byen der han i fem år fram til 2021 bodde og spilte for Celtic. Mot Færøyene spilte han en omgang med Leo Østigård og en med Stian Gregersen. På Hampden Park utgjør han stopperpar med Østigård. Stefan Strandberg, som har vært mer eller mindre fast på stopperplass i hele Solbakkens periode som landslagssjef, havner igjen på benken.

Egil Selvik vokter som varslet målet etter at Mathias Dyngeland debuterte mot Færøyene. Det er nye navn også på backplassene (Julian Ryerson og Fredrik Bjørkan inn for Marcus Holmgren Pedersen og David Møller Wolfe), mens Patrick Berg kommer inn i laget for Kristian Thorstvedt. Han tar ankerrollen, og det betyr at Sander Berge blir indreløper.

Berge leder igjen laget ut på banen som kaptein.

Østigård og Fredrik Aursnes er alene om å starte alle Norges åtte kamper i EM-kvalifiseringen. Østigård har spilt hvert minutt av de sju foregående.

Skottland skal feires av et fullsatt stadion etter at EM-plassen ble klar i forrige måned. Skottene har vunnet alle sine tre tidligere hjemmekamper i kvalifiseringen, med sammenlagt 7-0, og om de følger opp den rekka mot Norge vil de bedre sine sjanser for en god seeding i trekningen av EM-sluttspillet.

Norge (4-5-1): 13 Egil Selvik – 14 Julian Ryerson, 3 Kristoffer Ajer, 15 Leo Østigård, 17 Fredrik Bjørkan – 22 Oscar Bobb, 8 Sander Berge (kaptein), 6 Patrick Berg, 7 Fredrik Aursnes, 20 Aron Dønnum – 23 Jørgen Strand Larsen.

