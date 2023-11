Norges siste EM-håp ute etter Israel-tap

Norge var avhengig av israelsk seier over rumenerne for at muligheten for mesterskap i Tyskland neste sommer skulle holdes i live. Dersom Israel hadde gått direkte til EM sammen med Sveits, ville Norge sannsynligvis fått en omspillsplass i Uefas nasjonsliga.

Det startet på beste vis lørdag da Israel scoret på corner etter bare halvannet minutt. Eran Zahavi stupte fram på bakre stolpe og nikket de blåkledde i føringen i ungarske Felcsut.

Jubelen i Israel-leiren stilnet åtte minutter senere. Denis Dragus ble stoppet av en kjemperedning, men George Puscas nikket inn returen til 1-1.

I annen omgang fikk Ianis Hagi to muligheter til å sende Romania i ledelsen, og på det andre skuddet sendte han ballen inn i nærmeste hjørne med en smart avslutning.

Det ble dramatikk mot slutten da Romania-innbytter Valentin Mihaila ble utvist for en ufin takling, men selv med ti mann holdt gultrøyene unna.

Romania er dermed EM-klar sammen med puljeleder Sveits. Og mens Norge må se framover mot senere mesterskap, har Israel fortsatt muligheten til å nå EM via nasjonsligaomspillet.

