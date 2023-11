Danmark klar for fotball-EM – Delaney avgjorde til 2-1 i gruppefinalen mot Slovenia

Joakim Mæhle og Erik Janza sørget for at det sto 1-1 til pause. Ni minutter etter hvilen brukte Thomas Delaney to touch på å sette inn 2-1-målet som sendte Parken til himmels.

Dermed skal Danmark spille sitt tiende EM-sluttspill. I 2021 tok de seg hele veien til semifinalen. Der endte det med 1-2-tap for England.

Landet er det 13. som har kvalifisert seg til EM så langt. Tyskland, Belgia, Frankrike, Portugal, Skottland, Spania, Tyrkia, Østerrike, England, Ungarn, Slovakia og Albania er også klare.

Kasakhstan er nærmest frontduoen i gruppe H med 18 poeng. De møter Slovenia mandag, mens Danmark tar turen til Nord-Irland.

Polen og Tsjekkia møttes til en avgjørende kamp om andreplassen i gruppe E fredag.

Jakub Piotrowski scoret i førsteomgangen, før Tomas Soucek utlignet etter hvilen.

Med 1-1 lever spenningen hele veien inn i gruppen. Polen møter Latvia i siste kamp, mens Tsjekkia har igjen Moldova.