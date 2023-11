Solbakken med oppløftende Ødegaard-oppdatering – kan rekke neste Arsenal-kamp

– Nå kommer jeg fra en tre kvarters prat med Martin. Han har det bedre og bedre, og så trapper han gradvis opp, sa Solbakken på fredagens pressekonferanse.

Ødegaard har gått glipp av flere Arsenal-oppgjør den siste tiden, og det har ført til at han for første gang ble utilgjengelig for spill under Solbakkens ledelse på landslaget.

Arsenal har ikke gått ut med hva som plager drammenseren, og Solbakken har derfor ikke ønsket å gi nøyaktige detaljer. Tidligere har Ødegaard trøblet med hoften.

Landslagssjefen kunne imidlertid røpe at han kan være i aksjon allerede i neste Arsenal-kamp borte mot Brentford lørdag 25. november.

– Det har vært tre uker uten noe særlig trening, så det er viktig å ta det steg for steg. Så håper Arsenal at han skal bli klar for Brentford-kampen, sa Solbakken.