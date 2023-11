Slovakia ble EM-klar – omspill for Hareides Island

Det er tredje gang på rad at slovakene tar seg til et europamesterskap. Lukás Haraslín scoret lagets to siste mål og trygget seieren.

Island tok en tidlig ledelse ved Orri Óskarsson, men Åge Hareides menn klarte ikke å holde på den i mer enn et snaut kvarter. Juraj Kucka ordnet utligningen, mens Ondrej Duda la på til 2-1.

Andri Gudjohnsen kom inn i det 73. minutt og scoret så å si umiddelbart 2-4-reduseringen.

Hareide tok over som Islands landslagssjef på forsommeren. Sunnmøringen har tapte fire av sine sju første kamper. Islendingene håper å kunne snike seg til EM via et omspill i nasjonsligaen.

Portugal er tetlaget i pulje J og ble sluttspillklar allerede forrige måned. Torsdag ble det 2-0 borte mot Liechtenstein etter scoringer fra Cristiano Ronaldo og Cancelo.

Ronaldo forbedret sin egen verdensrekord for antall landslagsmål. Han har gjort 128 av dem på 203 kamper.

Luxembourg vant 4-1 over Bosnia-Hercegovina og er sikret å bli gruppens tredje beste lag. Lilleputtnasjonen har overrasket stort ved å ta seg opp i 14 poeng.





(©NTB)