Manchester United-direktør ferdig

Arnold ble United-direktør i februar i fjor, men er ferdig i klubben etter inneværende år, bekrefter United på sine nettsider.

Arnold har vært i storklubben siden 2007 og erstattet Ed Woodward som direktør. 52-åringen har vært en viktig del i klubbens kommersielle vekst.

– Det har vært et utrolig privilegium å jobbe i denne klubben de siste 16 årene, sier Arnold.

Patrick Stewart, som er styremedlem og advokat i klubben, skal ha rollen på midlertidig basis.

The Athletic meldte onsdag at tidligere Juventus- og Paris Saint-Germain-topp Jean-Claude Blanc er en av favorittene til å bli ny direktør. Blanc har siden desember jobbet med selskapet Ineos' sportsportefølje.

I oktober meldte The Times at Ineos-eier Jim Ratcliffe ligger an til å skaffe seg 25 prosent av aksjene i United. Reuters hadde også opplysninger på at han i første omgang sikter seg inn på en slik andel.

En slik metode vil gjøre det mulig å kjøpe ut de medlemmene av Glazer-familien som virkelig vil selge.

Amerikanerne har hele veien vært svært upopulære eiere blant Manchester United-supporterne. Per i dag sitter de på 69 prosent av aksjene.