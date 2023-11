Fra flyktningleir til toppfotball – Bayern signerte Irankunda (17)

Det skriver klubben på sin nettside. Langtidskontrakten trer i kraft i juli neste år etter at han fyller 18 år.

– Det er virkelig utrolig. Det var flere lag som var interesserte, så jeg måtte ta et valg og endte på Bayern München, sa kantspilleren.

– Det var også tilbud fra Premier League-lag, men faren min sa at han støttet Bayern. Han viste meg et bilde i flyktningleiren, i Bayern München-drakten, så jeg valgte det for å gjøre foreldrene mine og faren min stolte, fortsatte han.

Den lynraske 17-åringen ble født i en tanzaniansk flyktningleir av sine burundiske foreldre, før han flyttet til Perth som spedbarn og deretter videre til Adelaide, hvor han startet å spille fotball.

Irankunda har representert sitt adopterte land på U17-nivå og var på benken under to treningskamper for det australske landslaget tidligere i år.

Irankunda debuterte for Adelaide i en alder av 15 i januar i fjor, og mens han stort sett kom inn fra benken i sin første sesong, markerte han seg med en rekke spektakulære mål.