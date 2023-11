Sveriges landslagssjef kjempet mot tårene: – De vil bli sett på som helter

Kampen er Sveriges første etter at to svensker ble skutt og drept i Brussel under oppgjøret mellom Belgia og Sverige i oktober. Minst en av de drepte skal ha hatt på seg en svensk landslagsdrakt.

Kampen ble stoppet i pausen og ikke fullført.

Foran EM-kvalkampen mot Aserbajdsjan torsdag, var landslagssjef Andersson beveget på pressekonferansen.

– Jeg er så fortvilt over det som skjedde i Brussel. Det er mennesker som elsker fotball og som tar ferie og bruker masse penger på å følge oss. Og så ender det slik, sa han.

Han hyller de som reiser til Baku.

– De som reiser til Baku for å følge oss, vil bli sett på som helter. Det er så mange jeg vil takke. Det er mennesker med store hjerter som støtter oss.

– Det har betydd veldig mye opp gjennom årene, fortsatte Andersson.

Sverige er uten mulighet til å ta seg til EM i Tyskland neste år. Andersson har tidligere uttalt at han skal gi seg som landslagssjef etter som EM-drømmen røk.