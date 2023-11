Skjermes også på landslaget

Klubben valgte å skjerme Strandberg fra mediene i forrige uke foran den viktige bunnkampen mot Stabæk (0-0), og den beskyttelsen fortsetter på landslagssamlingen.

– Det har vært stort trykk rundt ham og Vålerenga og så har jeg kanskje skapt enda mer av det trykket ved å ta ham ut i landslags troppen. Men den plassen fortjener han, sa Ståle Solbakken på tirsdagens pressekonferanse på Ullevaal stadion.

To siste kamper

Laget ble samlet mandag til kampene mot Færøyene på Ullevaal stadion torsdag (privatkamp) og den siste EM-kvalifiseringskampen mot Skottland i Glasgow søndag.

Den siste er uten betydning ettersom Skottland er klare for EM, mens Norge er slått ut.

Ståle Solbakken holdt en ny liten forsvarstale for Strandberg tirsdag, og tror det kan være godt for ham å få en uke fri fra Vålerenga der laget ligger kritisk til i nedrykksposisjon to serierunder før slutt.

– Stefan er i godt humør her, både på og utenfor banen, sa Solbakken.

Haaland på banen?

Det er solgt 11.000 billetter til kampen mot Færøyene og hovedgrunnen til interessen heter Erling Braut Haaland. Og nå er det ikke slik at man trenger å spare spillere til kampen mot Skottland.

Solbakken vil som vanlig ikke røpe noen lagoppstilling, men han vet hva folk forventer.

– Jeg tror de som kommer hit kan få se et bra norsk lag med kanskje spillerne de aller mest ønsker å se, sa han noe kryptisk.

Øverst på den lista står toppscoreren til Manchester City.

– Å toppe laget kommer jeg kanskje ikke til å gjøre. Vi kommer til å bytte litt (mellom kampene), men det kommer til å være et gjenkjennelig lag, sa Solbakken.

Ny kaptein. Hvem?

For første gang i hans tid som landslagssjef blir det ikke Martin Ødegaard som leder laget på banen. Kapteinen er ett av flere skadeforfall, med blant andre Alexander Sørloth og Antonio Nusa, men Solbakken har ikke har fått føringer fra Manchester City om bruken av Haaland.

– Vi har veldig god kommunikasjon med klubbene til samtlige av de 16–17 som er her stort sett hver gang, og det er ikke problemer denne gangen heller. Vi har en liten «request» fra FC København om bruken av Moi Elyounoussi, men det er eneste «lappen» vi har fått.

Også ny keeper

Egil Selvik, Mathias Dyngeland og Viljar Myhra er de tre keeperne i troppen i skadefraværet til Ørjan Nyland.

De tre har til sammen én omgangs spill på A-landslaget til nå.

– Avgjørelsen er tatt, men jeg vil snakke med keeperne sammen med Frode Grodås (keepertrener) før vi går ut med det, sier Solbakken.

---

FAKTA

Årets to siste landskamper:

Torsdag 18.00: Norge – Færøyene, Ullevaal stadion. (Privatkamp)

Søndag 20.45: Skottland – Norge, Hampden Park. (EM-kvalifisering)

---

