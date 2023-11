Samme sport, to verdener

TV-bildene fra arenaene i Bodø og på Oslo øst viser hvordan avstanden øker mellom Norges beste klubb og Oslos havarist. Teorien man spøkte med i sommer, at KFUM Oslo overtar Vålerengas plass i Eliteserien, er i ferd med å bli sannhet. Akkurat nå er det bare Kåffa som er kvalifisert og som kan ta imot Bodø/Glimt i neste års seriespill. Vålerenga kan risikere å møte Levanger og Åsane i stedet for Rosenborg og Brann.

– Vi holder fokus både i Norge og Europa. Vi utvikler oss samtidig som vi må takle en massiv reiselogistikk, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen etter den avgjørende seieren over Aalesund, tre dager etter at de har slått Besiktas i Istanbul.

Nær galgenhumor

– Vi må vinne de to siste kampene og score masse mål, sier VIF-trener Geir Bakke på Intility Arena etter den målløse kampen mot Stabæk og femte kamp på rad uten seier. Det virker som han nesten er preget av galgenhumor.

Elias Hagen og Stefan Strandberg er ferdig med enda en kamp uten seier på Intility søndag. (Beate Oma Dahle/NTB)

– Må jeg tenke på det? Hvorfor må jeg det?, spør han TV2s reporter når han får spørsmål om hva han tenker om at begge nedrykksrivalene Sandefjord og HamKam begge vant sine kamper. Sistnevnte, som også er VIFs neste motstander, sikret ny kontrakt med 1–0 seieren over Strømsgodset.

– Vi er i en brutal situasjon, sier Christian Borchgrevink til Dagsavisen, spilleren som kom tilbake etter ett års skadefravær og trodde han skulle få oppleve et oppløftende år for den eneste klubben han har spilt for som seniorspiller.

Historiske Glimt

Bodø/Glimt ble historiske da de som første nordnorske klubb vant Eliteserien i 2020, og fulgte så opp med et nytt gull sesongen etter. I fjor endte de med sølvet, 18 poeng seriemester Molde.

I 1975 ble de første nordnorske klubb som vant cupen. I 2023 kan de bli første nordnorske lag som vinner The Double.

Vålerenga er to kamper unna sitt første nedrykk siden 2000. Det vil si, de kan faktisk være ferdige etter neste kamp mot HamKam om snaut to uker, hvis alle resultater går imot dem igjen. Kaptein Stefan Strandberg forlot arenaen uten å snakke med mediene. Mandag stiller han i landslagstroppen som skal forberede den siste EM-kvalifiseringskampen mot Skottland, en kamp uten praktisk betydning. Der møter han blant andre Glimts gullkaptein Patrick Berg.

Gulljenter

På supportertribunen Østblokka var Vålerengas ferske kvinnelige seriemestere på plass for å hjelpe sine mannlige lagkamerater.

I pausen ble de hedret ute på matta.

– En fantastisk opplevelse å være med dere, tvitret Guro Pettersen på X. VIF-jentene skal også spille cupfinale om snaut to uker.

Men jentenes suksess hjelper ikke mennenes A-lag en millimeter.

Vålerenga kan maksimalt få 31 poeng, tre lag foran dem (Stabæk 26, Sandefjord 28, Haugesund 30) kan i teorien passeres. Aalesund har rykket ned.

Men de trenger altså hjelp av andre for å få det til. I divisjonen under rykket Jerv ned med 31 poeng i en liga med like mange kamper.

PS. Vålerenga har lagt inn en treningskamp mot Odd på Intility torsdag. Klubben har fem spillere på landslagsoppdrag denne uka, Stefan Strandberg A-lag, Magnus Sjøeng U21, Magnus Riisnæs U20, Aleksander Hammer Kjelsen U19 og Daniel Håkans (Finland).

---

FAKTA

Bunnstriden i Eliteserien:

12. Haugesund 30 (-8)

13. Sandefjord 28 (-8)

14. Stabæk 26 (-16)

15. Vålerenga 25 (-13)

16. Aalesund 18 (rykker ned)

Nr. 14 spiller kvalifisering, nr. 15 og 16 rykker ned. To runder gjenstår. VIF møter HamKam (b) og Tromsø (h).

---

